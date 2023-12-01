Друга Бундесліга, 15 тур

Санкт-Паулі – Гамбург – 2:2

Голи: Ірвін, 18, Хойєр Фернандеш, 27 (аг) – Глацель, 58, Ферай, 60

Лідери таблиці зійшлися у надпринциповому дербі Гамбурга. Санкт-Паулі йшов на вершині, маючи 3 очки переваги над сусідами.

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Перший тайм був за "піратами". Ірвін відкрив рахунок, а потім гравці Гамбурга відчули себе командою Гвардіоли та на замерзлому полі вирішили влаштувати ризикований розіграш від воріт. Кілька незграбних передач, Рамос панічно віддає назад кіперу, підступний горбик, і Хойєр Фернандеш смачно стріляє у власну сітку – 2:0.

Втім, гості спромоглися на блисавичний камбек по перерві. Упродовж 2 хвилин м'яч двічі побував у воротах екс-голкіпера Зорі Ніколи Васіля. Нічия зберегла відрив у таблиці, хоча Гамбург до кінця туру ризикує пропустити Хольштайн на таке важливе друге місце.

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