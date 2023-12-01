Снег стал причиной того, что матч между двумя командами прерывался дважды. Шотландские фанаты радовались возможности позабавиться и забросали голкипера ХИКа снежками. Арбитр остановил игру, но ненадолго. Диктор пригрозил болельщикам, что матч отменят, и те прекратили дебоширить.

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Через небольшой промежуток времени снова пришлось судьям попросить игроков ХИКа и Абердина покинуть поле. Сильный снегопад мешал проводить игру и нужно было вмешательство специальной техники, чтобы почистить газон.

Напомним, что ХИК и Абердин сыграли вничью 2:2. Обе команды не смогли добыть путевку в следующий раунд и закончат свои выступления в Лиге конференций после 6 тура.