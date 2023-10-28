Некоторым легионерам не хватает класса, чтобы выделяться на фоне чемпионата Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии сыграли топ-матч с участием большого количества звездных новичков. Лидер чемпионата Аль-Хиляль обыграл Аль-Ахли. Первые два гола забили Милинкович-Савич и Митрович, а третий был смешным автоголом.

Йовичевич проиграл третий матч подряд - Аль-Хиляль одержал уверенную победу и ушел в отрыв от соперников

Ибаньес и Менди не нашли общий язык. Бразильский защитник пошел на перехват диагонали и отдал пас голкиперу, однако скидка получилась очень сильной и неточной. Мяч закатился в ворота Аль-Ахли.

Напомним, что оба участника эпизода летом покинули европейские гранды: Менди уехал из Челси, а Ибаньес оказался лишним в Роме.