Летом у Лайнера диагностировали рак лимфоузлов, поэтому он полностью пропустил первую часть сезона. В ноябре после успешного лечения крайний защитник вернулся к тренировкам, а сегодня впервые вышел на поле.

Штефан сыграл в контрольном поединке с Гоу Эхед Иглз и сразу же оформил ассист. Боруссия рассчитывает на фулбека в весенней части чемпионата. Команда располагается на 12 месте Бундеслиги.

Лайнер в составе сборной Австрии обыграл Украину на Евро-2020, а в 2022-м принял участие в благотворительном матче гладбахской Борусии со сборной Украины.

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