Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал в свои 71 является одним из самых ярких персонажей Мундиаля в Катаре. "Футбол 24" доказывает, почему именно.

"Оранжевые" благодаря победе над США стали первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Катаре. В битве за полуфинал "оранье" сыграют против мощной Аргентины, которую многие считают главным претендентом на Кубок мира. В противостоянии с Месси и Ко Нидерландам ожидаемо отводят роль аутсайдера, но банде Луи ван Гала на это плевать.

Да, нынешние Нидерланды играют вторым номером и близко не являются той зрелищной командой в лучших традициях "оранье". По итогам группового турнира подопечные ван Гала нанесли лишь 8 ударов в створ ворот соперников, находясь по этому показателю в третьем десятке рейтинга. В четырех матчах Мундиаля (уже с учетом поединка 1/8 против США) команда забила 8 мячей, хотя по ожидаемым голам (xG) наиграла всего на 4. Неудивительно, что даже бывшие звезды Нидерландов выразили разочарование игрой команды.

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Но далеко не всегда чемпионом мира становится действительно лучшая команда – та же Италия в 2006-м стала чемпионом в похожем защитном стиле. Эти Нидерланды, хоть и не являются самой сильной и зрелищной командой в Катаре, но вызывают большой интерес. Не в последнюю очередь именно из-за персоны Луи ван Гала, который подает прекрасный пример украинцам – не опускать рук и уметь радоваться жизни, даже оказавшись в крайне сложных условиях.

Знаменитый тренер третий раз возглавил национальную команду после провала "оранжевых" на Евро-2020 и отставки Франка де Бура. Луи ван Гал в 2014-м выиграл бронзовые медали Мундиаля в Бразилии (помните ту фееричную победу над Испанией и гол ван Перси?), а перед возвращением в национальную команду 5 лет находился на пенсии.

После успешной для голландцев квалификации на чемпионат мира стало известно, что еще в прошлом году ван Гал лечился от рака простаты. Тренер даже во время сборов национальной команды тайно от футболистов проходил сеансы химиотерапии. Луи ехал из гостиницы на медицинские процедуры ночью, чтобы подопечные не знали о его болезни. Жуткие подробности этого этапа жизни ван Гал раскрыл только в апреле 2022-го.

"Я не хотел говорить об этом своим подопечным, ведь это могло бы повлиять на их игру. Мне приходилось ночью ехать в больницу, а игроки ничего не знали. Думали, что я здоров, но это было не так. Я серьезно болел, но это часть жизни. Вероятно, я стал богаче благодаря этому опыту. От рака простаты не умираешь – по крайней мере, не в 90 процентах. Но я столкнулся с достаточно агрессивной формой. Меня 25 раз облучали", – заявил Луи ван Гал в апреле 2022-го.

Очевидно, что именно серьезная болезнь побудила тренера переосмыслить свое отношение к жизни. На протяжении ЧМ-2022 именно ван Гал является одним из самых колоритных персонажей, регулярно попадая в новости благодаря своим не слишком типичным, как для его статуса и возраста, поступкам.

Взгляните только, как сборная Нидерландов прибыла в гостиницу после победы над США и выхода в четвертьфинал. Ван Гал едва ли не больше всех зажигал под хит Шакиры Waka Waka (This Time for Africa) – песню, которая была официальным гимном ЧМ-2010 (тогда, напомним, "оранжевые" в финале проиграли Испании). Разве может быть в команде плохая атмосфера с таким 71-летним дедушкой?

Как часто главный тренер публично целует героя матча за пределами поля (Дензел Дюмфрис оформил 2 ассиста и гол в матче с США)? "Вчера я крепко поцеловал его, а сейчас собираюсь подарить ему еще один поцелуй, чтобы это увидели все. Вот так", – заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

Louis van Gaal Denzel Dumfries



pic.twitter.com/XgNNGHI2tx — ESPN NL (@ESPNnl) December 3, 2022

Пресс-конференции ван Гала и его диалоги с журналистами – отдельная тема. В том же Катаре было уже несколько эпичных моментов с участием тренера. После матча с хозяином турнира наставника упрекнули в скучной игре его команды. "Нидерланды играют скучно? Я так не считаю. Если вы думаете, что мы играем скучно, почему бы вам не поехать домой?" – заявил ван Гал одному из журналистов.

Другому репортеру повезло гораздо больше. Сенегальский журналист признался, что является фанатом ван Гала с трехлетнего возраста. Тренер был удивлен. "Это очень приятно. Нечасто услышишь такое. Мы с тобой обязательно обнимемся", – растроганный голландец сдержал слово.

Louis van Gaal showed love to this young journalist ️ pic.twitter.com/IMJiwZWxLX — ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2022

Иногда доходит и до черного юмора. Тренеру перед матчем против Катара сделали комплимент касательно его загара. Ван Гал шокировал ответом. "Это вопрос генов. Моя мама после смерти лежала с розовыми щеками в гробу", - парировал тренер.

На тренировках сборной Луи тоже "жжет". Одно из занятий посетила Труус ван Гал – 68-летняя жена наставника. Диалог супругов стал вирусным. "Можешь поехать в отель. Но только в мой номер. Займемся сексом", – сказал тренер, ничуть не постеснявшись камеры. Просто интересно, что было бы, если бы такое выдал Александр Петраков?

Van Gaal to his wife today: “But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” [@telegraaf] pic.twitter.com/8MBXizUsba — ??? ???? (@TheEuropeanLad) November 22, 2022

Нынешний чемпионат мира является лебединой песней в карьере 71-летнего специалиста. Уже известно, что в новый отборочный цикл Евро-2024 команду поведет Рональд Куман, а ван Гал теперь уже окончательно уйдет на заслуженную футбольную пенсию. Но это будет несколько позже, а пока победитель Лиги чемпионов и ряда других серьезных турниров продолжает отрываться по полной.

Интересно, что после назначения Луи главным тренером Нидерланды не проигрывают уже 19 матчей подряд (14 побед и 5 ничьих). По иронии судьбы, последний раз в финальных стадиях чемпионата мира "оранжевые" уступили именно Аргентине – в серии пенальти 1/2 финала Мундиаля-2014. Ван Гал в конце карьеры получил шанс взять реванш у Месси и Ко, и это может быть очень красивая история.

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