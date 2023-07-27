Защитник Боруссии Менхенгладбах Штефан Лайнер вынужденно не сможет помочь команде в течение длительного времени.

Лайнер пропустит несколько месяцев, поскольку у защитника обнаружили рак лимфоузлов, сообщает официальный твиттер Боруссии М.

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По словам врачей, болезнь была обнаружена очень рано и хорошо поддается медикаментозному лечению. Существует очень высокая вероятность того, что впоследствии здоровье Лайнера будет полностью восстановлено, а также он сможет вернуться и к профессиональному спорту.

Заметим, что австриец выступает за Боруссию М с 2019 года. В общем, Штефан провел за Менхенгладбах 125 поединков, в которых отметился 4 голами и 13 результативными передачами.

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