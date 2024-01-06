Влітку в Лайнера діагностували рак лімфовузлів, тому він повністю пропустив першу частину сезону. У листопаді після успішного лікування крайній захисник повернувся до тренувань, а сьогодні вперше вийшов на поле.

Штефан зіграв у контрольному поєдинку з Гоу Ехед Іглз і відразу ж оформив асист. Борусія розраховує на фулбека у весняній частині чемпіонату. Команда розташовується на 12 місці Бундесліги.

Лайнер у складі збірної Австрії переграв Україну на Євро-2020, а в 2022-му взяв участь у благодійному матчі гладбахської Борусії зі збірною України.

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