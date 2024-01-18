Кубок Азии, групповой раунд, 2 тур

Сирия – Австралия – 0:1

Гол: Ирвин, 59

Австралия начала турнир с победы над Индией, а сегодня продолжила успех против Сирии. "Соккеруз" одержали минимальную победу благодаря голу Джексона Ирвина.

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До перерыва австралийцы создавали моменты преимущественно со стандартов, но Ирвин и его партнеры не могли точно пробить. Сирия ответила двумя острыми ударами: Саббаг попал в штангу, а с пушкой Аджана едва справился голкипер.

Единственный гол Австралия забила в начале второго тайма. Бойл взял инициативу на себя, обыграв двух соперников. Ирвин оказался с мячом в чужой штрафной, развернулся и прошил вратаря. Это уже второй гол хавбека Санкт-Паули на турнире.

Австралия набрала 6 очков и гарантировала себе плей-офф Кубка Азии. Сирия имеет один балл за два тура. Столько же у Узбекистана, позже сыграющего с Индией.