Австралия обыграла Сирию и спокойно вышла в плей-офф Кубка Азии
Сирийцы проиграли австралийцам (0:1) во втором туре группового раунда Кубка Азии-2023.
Кубок Азии, групповой раунд, 2 тур
Сирия – Австралия – 0:1
Гол: Ирвин, 59
Австралия начала турнир с победы над Индией, а сегодня продолжила успех против Сирии. "Соккеруз" одержали минимальную победу благодаря голу Джексона Ирвина.
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До перерыва австралийцы создавали моменты преимущественно со стандартов, но Ирвин и его партнеры не могли точно пробить. Сирия ответила двумя острыми ударами: Саббаг попал в штангу, а с пушкой Аджана едва справился голкипер.
Единственный гол Австралия забила в начале второго тайма. Бойл взял инициативу на себя, обыграв двух соперников. Ирвин оказался с мячом в чужой штрафной, развернулся и прошил вратаря. Это уже второй гол хавбека Санкт-Паули на турнире.
Австралия набрала 6 очков и гарантировала себе плей-офф Кубка Азии. Сирия имеет один балл за два тура. Столько же у Узбекистана, позже сыграющего с Индией.