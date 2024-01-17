Кубок Азии, 2-й тур

Ливан – Китай – 0:0

Таджикистан – Катар – 0:1

Гол: Афиф, 17

Удален: Камолов, 81 (Т)

После нулевой ничьей с Таджикистаном сборная Китая не сумела забить в ворота Ливана – команда Александара Янковича второй тур подряд разыграла нулевую ничью. Более того, в этой встрече Китай был гораздо ближе к поражению, чем к победе – соперник дважды пробил в перекладину (Хасану Маатукту и Хасану Сруру немного не хватило точности). А ведь перед игрой Ливан находился в рейтинге ФИФА на 28 позиций ниже китайской команды... Теперь подопечным Янковича придётся побеждать фаворита группы А сборную Катара. Даже ничья в третьем туре не гарантирует китайцам выход в плей-офф.

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В параллельном матче сборная Катара прогнозировано разобралась с Таджикистаном и досрочно гарантировала себе выход в следующий раунд турнира. В матче третьего тура испанский наставник Бартоломе Маркес может позволить себе выпустить на поле резервный состав.