Кубок Азії, груповий раунд, 2 тур

Сирія – Австралія – 0:1

Гол: Ірвін, 59

Австралія розпочала турнір з перемоги над Індією, а сьогодні продовжила успіх проти Сирії. "Соккеруз" здобули мінімальну перемогу завдяки голу Джексона Ірвіна.

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До перерви австралійці створювали моменти переважно зі стандартів, але Ірвін і його партнери не могли влучно пробити. Сирія відповіла двома гострими ударами: Саббаг влучив у стійку, а з гарматою Аджана ледь впорався голкіпер.

Єдиний гол Австралія забила на початку другого тайму. Бойл взяв ініціативу на себе, обігравши двох суперників. Ірвін опинився з м'ячем у чужому штрафному, розвернувся та прошив воротаря. Це вже другий гол хавбека Санкт-Паулі на турнірі.

Австралія набрала 6 очок і гарантувала собі плей-офф Кубка Азії. Сирія має один бал за два тури. Стільки ж в Узбекистану, який пізніше зіграє з Індією.