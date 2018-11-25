Аваи с экс-динамовцем Бетао поднялся в бразильскую Серию А

Бразильский Аваи начнет следующий сезон в высшем дивизионе страны.

Аваи занял третье место в турнирной таблице Серии В, что позволит команде выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне.

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В заключительном туре игроки Аваи встретились в матче с Понта Претой, в котором расписали нулевую ничью. Этого оказалось достатньно для выхода в Серию А чемпионата Бразилии.

Напомним, по Аваи выступает бывший защитник Динамо Бетао. Бразилец играл за киевский клуб в 2018 - 2013 годах.