Аутсайдер Ла Лиги за считанные часы нашел нового тренера – он заменил легенду Реала
19:30 - Читати українською
Уэска быстро закрыла вакантную должность главного тренера.
Хуан Хосе Рохо Мартин, более известный как Пачета, стал новым наставником Уэскы, сообщает официальный Twitter клуба.
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Соглашение с тренером рассчитано до конца текущего сезона. 52-летний испанский специалист сменил на тренерском мостике легенду Реала Мичела.
Перед Пачетой стоит непростая задача, ведь Уэска является аутсайдером Примеры – в активе команды всего 12 очков после 18 сыгранных поединков и последнее место в турнирной таблице.
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