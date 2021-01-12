Хуан Хосе Рохо Мартин, более известный как Пачета, стал новым наставником Уэскы, сообщает официальный Twitter клуба.

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Соглашение с тренером рассчитано до конца текущего сезона. 52-летний испанский специалист сменил на тренерском мостике легенду Реала Мичела.

Перед Пачетой стоит непростая задача, ведь Уэска является аутсайдером Примеры – в активе команды всего 12 очков после 18 сыгранных поединков и последнее место в турнирной таблице.

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