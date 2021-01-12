Хуан Хосе Рохо Мартін, більш відомий як Пачета, став новим наставником Уески, повідомляє офіційний Twitter клубу.

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Угода з тренером розрахована до завершення поточного сезону. 52-річний іспанський фахівець замінив на тренерському містку легенду Реала Мічела.

Перед Пачетою стоїть непросте завдання, адже Уеска є аутсайдером Прімери – в активі команди лише 12 очків після 18 зіграних поєдинків та останнє місце в турнірній таблиці.

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