Аутсайдер Ла Ліги за лічені години знайшов нового тренера – він замінив легенду Реала
19:29 - Читать на русском
Уеска швидко закрила вакантну посаду головного тренера.
Хуан Хосе Рохо Мартін, більш відомий як Пачета, став новим наставником Уески, повідомляє офіційний Twitter клубу.
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Угода з тренером розрахована до завершення поточного сезону. 52-річний іспанський фахівець замінив на тренерському містку легенду Реала Мічела.
Перед Пачетою стоїть непросте завдання, адже Уеска є аутсайдером Прімери – в активі команди лише 12 очків після 18 зіграних поєдинків та останнє місце в турнірній таблиці.
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