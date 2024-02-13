Пресс-служба немецкого клуба на своем сайте объявила о назначении Бо Хенриксен на должность главного тренера.

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Датский специалист подписал соглашение с Майнцом до 2026 года. Хенриксен с 2022 года тренировал Цюрих и покинул швейцарский клуб ради чемпионата Германии. Также 49-летний специалист работал с такими клубами как Мидтьюлланд, Хорсенс и Броншой.

Напомним, что Майнц в текущем сезоне одержал лишь одну победу в 21 матче Бундеслиги. Команда находится на 17-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе лишь 12 очков.

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