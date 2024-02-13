Прес-служба німецького клубу на своєму сайті оголосила про призначення Бо Хенріксен на посаду головного тренера.

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Данський спеціаліст підписав угоду з Майнцом до 2026 року. Хенріксен з 2022 року тренував Цюріх й покинув швейцарський клуб заради чемпіонату Німеччини. Також 49-річний фахівець працював з такими клубами як Мідтьюлланд, Хорсенс та Броншой.

Нагадаємо, що Майнц у поточному сезоні здобув лише одну перемогу у 21 матчі Бундесліги. Команда перебуває на 17-й сходинці в турнірній таблиці Бундесліги, маючи у своєму активі лише 12 очок.

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