Матч РБ Лейпциг – Реал Мадрид состоится сегодня, 13 февраля, на "Ред Булл Арене". Стартовый свисток главного арбитра Ирфана Пельто прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

РБ Лейпциг – Реал: Анчелотти сделал выбор между Луниным и Кепой на матч Лиги чемпионов

Вот и вернулась Лига чемпионов. Скоро возобновится и сезон УПЛ, но мы его любим не за футбол – в вот сейчас можно насладиться истинно топовой игрой. Тем более, что несмотря на вылет Шахтера, 1/8 финала не обойдется без украинцев. В первый же день возобновления евросезона мы ожидаем появления Лунина.

Реалу выпал неплохой жребий. Конечно, РБ Лейпциг крут в единоборствах, впечатляет быстрыми вертикальными атаками и тактической гибкостью, а также интенсивно прессингует и имеет кучу талантов – но "ротен буллен" всегда будут андердогами в противостоянии с клубами первой величины. Всегда.

Подтверждением служит выступление в группе, где немцы одержали 4 победы из 6-ти, потерпев два поражения – их нанёс Манчестер Сити (хотя немцы дали бой). И это был сильный РБ, который в конце 2023-го держался в топ-3 Бундеслиги. Нынешняя же форма "быков" ужасает – в новом году Лейпциг одержал всего 1 победу в 5-ти матчах, потерпев три поражения.

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На этом отрезке подопечные Марко Розе трижды пропускали по 2+ голов, а от Штутгарта влетело целых 5 мячей. Конечно, неудачи частично можно оправдать силой оппонентов – пришлось сыграть еще и с Байером и Айнтрахтом (лидером и представителем топ-6), однако сегодня вообще придется сыграть с Реалом. Тем не менее, определенный оптимизм присутствует, ведь в последних двух турах РБ Лейпциг набрал четыре очка (против Униона и Аугсбурга).

В европейской прессе мало пишут о матче "ротен буллен" с Реалом, но очень часто обращают внимание на Лои Опенда. 23-летний бельгийский нападающий в дебютном сезоне в Бундеслиге отгрузил 15 голов, ворвавшись в топ-3 бомбардиров (впереди только Гирасси и Кейн). Кроме того, в его активе 4 ассиста.

IKOMA LOIS OPENDA



Fortalezas: Presion Alta, Fisico y Gol

Control de Balón y Pase

19 goles y 4 asistencias en los que llevamos de temporada



Se puede observar que no se trata de un 9 al uso,sino que siempre esta en constante movilidad buscando la espalda de la defensa pic.twitter.com/NKX9DZ76Si — Blete (@AnalystBlete) February 13, 2024

Форварду пророчат большое будущее, а конкретно сегодня Опенда может стать Х-фактором Лейпцига. Букмекеры ожидают на гол Лои так же само, как и на гол Винисиуса. Ему действительно повезло – могущественный Реал оказался в крайне затруднительном кадровом положении, почти оставшись без центрбеков. В последних поединках пару ЦЗ составили фулбек Карвахаль и опорник Чуамэни, однако на Лейпциг успел вернуться Начо.

Даже основной состав защитников "сливочных" никогда не был эталоном надежности, поэтому потенциально РБ Лейпциг может создать проблемы гранду. Вот только пока уязвимостью мадридцев никто не воспользовался. В последних трех поединках коллектив пропустил всего один гол – от Атлетико, на последних секундах. Жирону же вообще оставили без моментов или хотя бы намеков на остроту.

Причиной такой беззубости соперников стал Карло Анчелотти. Итальянец проводит мастер-класс по маскировке отсутствия центрбеков. Нынешний Реал ставит на оборону через владение – причем игра сводится не столько к перекатам, сколько к избеганию переходных фаз. "Сливочные" в моменты контроля не заполняют центральные зоны на чужой половине, где выше вероятность потери. Кроме того, следует отметить опускание Вальварде в линию защитников (между крайним и центральным).

Атлетико создал несколько неплохих возможностей в Дерби Мадриленьо, но там выручил Лунин. Андрей сыграл в четырех матчах подряд, а по сезону украинец имеет прекрасную статистику. В лигах топ-7 наш земляк входит в топ-3 по проценту сейвов, а по отведенным ожидаемыми голами Андрей входит в 10% лучших голкиперов.

Логично прийти к выводу, что именно Лунин выйдет в основе, но в случае с вратарским вопросом Реала логику искать не следует. Только Карло Анчелотти знает, сыграет ли Андрей. По нашему мнению, отсутствие украинца может стать проблемой – но не такой серьезной, как травма Беллингема.

Джуд порвал голеностоп. Есть риск, что англичанин вылетит на месяц-полтора. О его влиянии на игру "бланкос" можно ничего не писать – всё и так понятно.

Еще одной проблемой Реала может стать усталость, ведь команда проводит 4-й матч за 13 дней. К этому следует добавить традиционные проблемы мадридцев с кондициями зимой – она является следствием системы нагрузок Антонио Пинтуса (фитнес-тренера "королевского клуба"). Словом, в сегодняшнем противостоянии "не всьо так однозначно" (с).

Ориентировочные составы на матч РБ Лейпциг – Реал Мадрид

РБ Лейпциг: Гулачи – Хенрикс, Клостерманн, Орбан, Раум – Ольмо, Шлагер, Кампль, Симон – Шешко, Опенда

Реал Мадрид: Лунин – Васкес, Карвахаль, Чуамени, Менди – Камавинга – Вальверде, Диас, Кроос – Родриго, Винисиус

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Реал фаворитом матча Лиги чемпионов, но дает высокий коэффициент. На победу подопечных Карло Анчелотти дают 2.26, а на триумф РБ Лейпциг – 3.25. Ничья была оценена коэффициентом 3.95.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.63, аналогичный тотал меньше – 2.34. Гол Винисиуса Жуниора умножит вашу ставку на 2.50, а Лои Опенда – на 2.70.