Хавбек дортмундской Боруссии Джованни Рейна проведёт вторую часть этого сезона в аренде в Ноттингем Форест.

Рейна перешёл из Боруссии в Ноттменгем Форест на правах аренды до лета 2024 года. Объявляя об этой аренде, Боруссия сообщила, что игрок сборной США продлил со "шмелями" контракт до лета 2026 года. При этом у Форест нет возможности выкупить права на полузащитника по окончании аренды.

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Согласно ESPN, Ноттингем выиграл конкуренцию за игрока у Марселя, Монако, Лиона, Реала Сосьедад, Севильи, Вильярреала, Вулверхэмптона и Бенфики. Наибольший интерес к Рейне проявляли клубы Ла Лиги, но сам футболист предпочёл продолжить карьеру в АПЛ.

В этом сезоне Рейна сыграл за Дортмунд менее 400 минут в 14 матчах.

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