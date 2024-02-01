Рейна перейшов із Борусії в Ноттменгем Форест на правах оренди до літа 2024 року. Оголошуючи про цю оренду, Борусія повідомила, що гравець збірної США продовжив зі "джмелями" контракт до літа 2026 року. При цьому Форест не отримав можливість викупити права на півзахисника після закінчення оренди.

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Згідно з ESPN, Ноттінгем виграв конкуренцію за гравця у Марселя, Монако, Ліона, Реала Сосьєдад, Севільї, Вільяреала, Вулверхемптона і Бенфіки. Найбільший інтерес до Рейни проявляли клуби Ла Ліги, але сам футболіст вважав за краще продовжити кар'єру в АПЛ.

У цьому сезоні Рейна зіграв за Дортмунд менше 400 хвилин у 14 матчах.

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