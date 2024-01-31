Вулверхэмптон арендовал до конца сезона младшего брата Марио Лемина, Ноа. Как информирует The Athletic, по истечении срока договора английский клуб сможет выкупить права на игрока за 2 млн евро.

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Лемина-младший входил в состав первой команды ПСЖ во время летней предсезонки, но затем в конце августа перебрался в Сампдорию на правах аренды. Однако за полгода под руководством Андреа Пирло Ноа провёл на поле лишь 1 матч.

"Ноа – быстрый и целеустремлённый нападающий. У него хорошие технические способности и он получил отличное футбольное образование в ПСЖ. Для него это возможность усилить нас, а для нас – оценить его. Под руководством Гэри О'Нила он будет прогрессировать, как это делают все наши игроки", – отметил спортивный директор "вулвз" Мэтт Хоббс.