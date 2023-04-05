Ноттінгем Форест не став поповнювати "кладовище тренерів" і звільняти Стіва Купера з посади головного наставника. Водночас керівництво "лісників" поставило перед Купером умову: результати команди мають суттєво покращитися. Про це інформує ВВС.

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Форест не вигравав у восьми матчах поспіль, що є найдовшою безвиграшною серією клубу в елітному дивізіоні. Купер очолив команду у вересні 2021-го і вперше з 1999 року вивів її в АПЛ. З літа минулого року він підписав 29 гравців, витративши понад 160 мільйонів фунтів стерлінгів.

Контракт тренера дійсний до 2025 року. Після 29 турів АПЛ Ноттінгем Форест перебуває поза зоною вильоту, на 17 місці турнірної таблиці.

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