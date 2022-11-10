"Святі" нещодавно звільнили Ральфа Хазенхюттля, адже команда провалила старт сезону, здобувши всього три перемоги в 14 турах. Наступником австрійця став Натан Джонс, який підписав контракт до літа 2026-го, повідомляє пресслужба клубу.

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Валлійський фахівець до цього працював з Лутоном, який йшов у середині турнірної таблиці Чемпіоншипу. На чолі команди з однойменного міста Джонс провів понад 300 поєдинків протягом 2016-2019 та 2020-2022 років.

Вочевидь, перед Натаном стоятиме завдання вибратись із дна турнірної таблиці, адже Саутгемптон йде на 18 сходинці всього з 12 заліковими балами.

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