Новый сезон Премьер-лиги стартует в субботу, 12 августа 2023 года. Матчи 38-го тура традиционно начнутся в одно время и будут сыграны 19 мая 2024 года, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Расписание сезона в Англии наконец-то возвращается к нормальному режиму после пандемии COVID-19 и ЧМ-2022, которые привели к сбоям в течение предыдущих трех сезонов.

Клубы договорились о возвращении зимней паузы, которая продлится неделю – с 13 по 20 января. В течение сезона 34 тура АПЛ будут сыграны на выходных, еще 3 пройдут посреди недели, а 1 – в праздничные дни.

Напомним, в текущем сезоне Премьер-лиги лидирует Арсенал, опережающий Манчестер Сити на 2 очка. Топ-3 замыкает Ньюкасл.

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