В воскресенье 28-й тур чемпионата Германии завершало два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 28-й тур

Аугсбург – Вольфсбург – 3:0

Голы: Яго, 1, Нидерлехнер, 62, Педерсен, 69

Боруссия М – Майнц – начало матча в 18:30

РБ Лейпциг на выезде неожиданно разгромил Борусию Д и, закрутив интригу, оказал серьезную услугу Баварии

Аугсбург, которому кровь из носа нужно было выбираться из низин турнирной таблицы, на своем поле разгромил Вольфсбург. Яго открыл счет уже на первой минуте, чем совершенно дезориентировал соперника. Отойдя от шока, "волки" должны были сравниваться в середине тайма, но на коварный выстрел Нмечи в угол ворот среагировал кипер "фугеров".

После перерыва хозяева в течение семи минут забили дважды и сняли все вопросы о победителе. Победа позволила Аугсбургу покинуть предпоследнюю строчку – баварцы благодаря игре в запасе имеют отличные шансы сохранить прописку в элите.

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