У неділю 28-й тур чемпіонату Німеччини завершувало два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 28-й тур

Аугсбург – Вольфсбург – 3:0

Голи: Яго, 1, Нідерлехнер, 62, Педерсен, 69

Борусія М – Майнц – початок матчу о 18:30

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Аугсбург, якому кров з носа треба було вибиратися з підвалин турнірної таблиці, на власному полі розгромив Вольфсбург. Яго відкрив рахунок вже на першій хвилині, чим абсолютно дезорієнтував суперника. Відійшовши, "вовки" мали зрівнювати в середині тайму, але на підступний постріл Нмечі у кут воріт зреагував кіпер "фугерів".

По перерві господарі протягом семи хвилин забили двічі і зняли всі питання щодо переможця. Звитяга дозволила Аугсбургу покинути передостанню сходинку – баварці завдяки грі у запасі мають чудові шанси зберегти прописку в еліті.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ