Тибо Куртуа выдал мощный перфоманс в матче чемпионата против Алавеса – 10 сейвов, третий подряд "клиншит" после возвращения. Впрочем, Анчелотти обещает Лунину еще хотя бы один шанс проявить себя в этом сезоне.

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"Куртуа сыграл очень хорошо, как и Милитао. 1 июня мы собираемся быть на своем пике. Динамика очень хорошая у всей команды.

Лунин? Между нами все понятно. Впереди еще две игры чемпионата. Одну проведет Лунин, а другую – Куртуа. Это замечательный факт, что у нас так много "сухих" матчей. Именно это основной залог успеха команды", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Реал завершит Ла Лигу матчами против Вильярреала (19 мая) и Бетиса (25-го). Главный поединок сезона запланирован на 1 июня – мадридцы сойдутся с Боруссией Д в финале ЛЧ на Уэмбли.

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