Цыганков рискует получить мощного конкурента – Жирона хочет вырвать экс-звезду Ливерпуля из команды Роналду
Жирона строит грандиозные трансферные планы после исторического выхода в Лигу чемпионов.
Каталонский клуб рассматривает вариант с приглашением 32-летнего Садио Мане, утверждает Todofichajes.
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Жирона хочет добавить опыта перед дебютным выступлением в Лиге чемпионов. Мане не против вернуться в Европу, но нужно договариваться с Аль-Насром. Саудовцы только год назад заплатили Баварии 30 млн евро за звездного вингера. Возможно, будет обсуждаться кратковременная аренда.
В нынешнем сезоне Мане провел за Аль-Наср 42 матча, оформив 19 голов и 11 ассистов. Сенегалец может закрыть любую позицию в атаке, а особенно угрожает Виктору Цыганкову, если таки доедет до Жироны.
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