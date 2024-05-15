Каталонский клуб рассматривает вариант с приглашением 32-летнего Садио Мане, утверждает Todofichajes.

Созидатель на 100 миллионов: новая роль Довбика, Цыганков не продает себя

Жирона хочет добавить опыта перед дебютным выступлением в Лиге чемпионов. Мане не против вернуться в Европу, но нужно договариваться с Аль-Насром. Саудовцы только год назад заплатили Баварии 30 млн евро за звездного вингера. Возможно, будет обсуждаться кратковременная аренда.

В нынешнем сезоне Мане провел за Аль-Наср 42 матча, оформив 19 голов и 11 ассистов. Сенегалец может закрыть любую позицию в атаке, а особенно угрожает Виктору Цыганкову, если таки доедет до Жироны.

Жирона проиграла Вильярреалу, не сумев вернуть вторую позицию – Цыганков мог забивать дважды, Довбик не впечатлил