Полузащитник Янник Феррейра Карраско подписал полноценный контракт с Атлетико, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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Контракт 27-летнего бельгийца рассчитан на четыре года – до 30 июня 2024-го. Сумма трансфера не разглашается.

Напомним, Карраско прошлый сезон провел в составе "матрасников" на правах аренды из китайского Далянь Ифань. За этот период провел за команду 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Янник выступал в Китае с 2018 по 2019 год. До этого он три сезона провел в Атлетико. Transfermarkt оценивает футболиста 22,5 млн евро.

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