Півзахисник Яннік Феррейра Карраско підписав повноцінний контракт з Атлетіко, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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Контракт 27-річного бельгійця розрахований на чотири роки – до 30 червня 2024-го. Сума трансферу не розголошується.

Нагадаємо, Карраско минулий сезон провів у складі "матрацників" на правах оренди з китайського Далянь Іфань. За цей період провів за команду 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

Яннік виступав у Китаї з 2018 по 2019 рік. До цього він три сезони провів у Атлетіко. Transfermarkt оцінює футболіста 22,5 млн євро.

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