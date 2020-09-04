Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в свое время мог оказаться в Ла Лиге.

Вокруг защитника Динамо Виталия Миколенко последнее время фигурирует немало трансферных слухов. Среди клубов, которые проявляли предметный интерес к 21-летнему украинцу, называли топ-клубы Италии – Ювентус, Интер и Наполи.

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Как стало известно Футбол 24, в июне Миколенко мог стать игроком мадридского Атлетико. Симеоне не совсем доволен Лоди, поэтому искал усиления на эту позицию. Миколенко рассматривали аналитики клуба. Но из-за травм, риски неудачной адаптации, большую сумму отступных клуб решил отказаться от потенциального трансфера украинца.

Напомним, контракт Миколенко с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. Динамо, по слухам, хочет получить за своего защитника 35 млн евро. В прошлом сезоне Виталий провел в футболке "бело-синих" 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 13 млн евро.

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