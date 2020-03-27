Атлетико временно уменьшит зарплату всем работникам клуба – Симеоне и игроки также под угрозой

Мадридский Атлетико готов пойти на радикальные шаги, чтобы спастись от банкротства.

Атлетико близок к объявлению временного уменьшения зарплат около 500 работников клуба, включая игроков и тренера команды, информирует Daily Mail.

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Такое решение связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Интересно, что наставник Атлетико Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире – аргентинец получает около 40 млн евро в год.

Отметим, что "матрасники" стали не единственным испанским клубом, который может прибегнуть к такому шагу – Барселона уже объявила лидерам команды об уменьшении зарплат, что вызвало волну возмущения.

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