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Атлетико временно уменьшит зарплату всем работникам клуба – Симеоне и игроки также под угрозой

21:00 13 Читати українською
Атлетико временно уменьшит зарплату всем работникам клуба – Симеоне и игроки также под угрозой
Диего Симеоне / Marca

Мадридский Атлетико готов пойти на радикальные шаги, чтобы спастись от банкротства.

Атлетико близок к объявлению временного уменьшения зарплат около 500 работников клуба, включая игроков и тренера команды, информирует Daily Mail.

Конфликт в Барселоне: игроки отвергают существенное снижение зарплаты – клуб рассматривает жесткие меры

Такое решение связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Интересно, что наставник Атлетико Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире – аргентинец получает около 40 млн евро в год.

Отметим, что "матрасники" стали не единственным испанским клубом, который может прибегнуть к такому шагу – Барселона уже объявила лидерам команды об уменьшении зарплат, что вызвало волну возмущения.

Симеоне в космосе, Клопп за пределами топ-3, экс-босс Ярмолы имеет больше, чем наставники Юве и ПСЖ – заработки тренеров

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коронавирус Атлетико Атлетико Испания Диего Симеоне Диего Симеоне
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