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Конфликт в Барселоне: игроки отвергают существенное снижение зарплаты – клуб рассматривает жесткие меры

12:51 94 Читати українською
Конфликт в Барселоне: игроки отвергают существенное снижение зарплаты – клуб рассматривает жесткие меры
Лионель Месси / Getty images

Руководство каталонской Барселоны не намерено переплачивать игрокам за пребывание дома.

Игроки Барселоны отказались принять предложенное клубом уменьшение зарплаты во время чрезвычайного положения в Испании, когда футбол был приостановлен из-за пандемии коронавируса, сообщает AS.

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Хотя лидеры Барселоны отклонили это предложение, клуб решил реализовать свое законное право применять временное уменьшение зарплат даже без одобрения игроков. Совет директоров считает это необходимым для смягчения финансовых последствий кризиса.

Президент каталонцев Хосеп Бартомеу пытался убедить игроков принять предложение, которое, по разным данным, было более щедрым, чем у других команд Примеры. Сейчас клубы имеют право уменьшать зарплату на 70% в период, когда матчи вынужденно не проводятся. Однако в Барселоне не планируют превышать предел в 50%.

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Теги
коронавирус Испания Барселона Барселона Хосеп-Мария Бартомеу
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