Атлетико возобновил командные тренировки

Вслед за Барселоной и Реалом к тренировочным занятиям в группах вернулся и мадридский Атлетико.

В понедельник "матрасники" приступили к групповым тренировкам, сообщает официальный твиттер мадридцев.

Реал и Барселона начали тренировки в группах

Атлетико вернулся к занятиям в обычном формате. Ранее подопечные Диего Симеоне занимались индивидуально. Теперь отсутствие заболевших печально известным коронавирусом позволило "матрасникам" готовиться к возобновлению чемпионата Испании без ограничений.

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Рестарт Примеры предварительно запланирован на первую половину июня. На вынужденную паузу Атлетико ушел 6-м, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на 1 очко.