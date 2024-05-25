Испания, Ла Лига, 38-й тур

Реал Сосьедад – Атлетико – 0:2

Голы: Лино, 9, Мандава, 90+4

Удаление: Ньигес, 90+3 (Атлетико, вторая желтая карточка)

Альмерия – Кадис – начало матча в 19:30

Райо Вальекано – Атлетик – начало матча в 19:30

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Реал Сосьедад в последнем матче сезона принимал Атлетико. Обе команды уже решили все свои задачи – сан-себастьянцы гарантировали себе Лигу Европы, а мадридцы оформили путевку в Лигу чемпионов. "Матрасники" вышли вперед уже на 9-й минуте – Лино замкнул передачу от Льоренте. Хозяева перехватили инициативу, больше били, но на перерыв ушли уступая.

В середине второго тайма Корреа удвоил преимущество Атлетико, но арбитр зафиксировал офсайд. Обе команды имели шансы забить, но подводила точность. Уже в добавленное время Ньигес заработал второй "горчичник" и оставил мадридцев в меньшинстве. А те взяли и забили второй раз – Мандава поставил точку, приземлив Атлетико в топ-4 Ла Лиги.

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