Атлетико согласовал трансфер Хамеса, – СМИ

Полузащитник Реала Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком Атлетико.

Хамес Родригес близок к переходу в мадридский Атлетико, передает CalcioNapoli24.

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Отмечается, что "матрасники" согласовали переход за 40 млн евро с Реалом, а также в соглашение будут включены бонусы.

Ожидается, что 28-летний атакующий полузащитник подпишет контракт на пять лет – до 30 июня 2024 года. Добавляется, что Наполи выбыл из гонки за колумбийца.

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Напомним, последние два сезона хавбек провел в составе Баварии, которая не воспользовалась опцией выкупа игрока за 42 млн евро.