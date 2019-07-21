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Атлетико согласовал трансфер Хамеса, – СМИ

21 июля 23:11 128 Читати українською
Атлетико согласовал трансфер Хамеса, – СМИ
Хамес Родригес / Reuters

Полузащитник Реала Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком Атлетико.

Хамес Родригес близок к переходу в мадридский Атлетико, передает CalcioNapoli24.

Реал пошел на беспрецедентный шаг ради продажи Хамеса

Отмечается, что "матрасники" согласовали переход за 40 млн евро с Реалом, а также в соглашение будут включены бонусы.

Ожидается, что 28-летний атакующий полузащитник подпишет контракт на пять лет – до 30 июня 2024 года. Добавляется, что Наполи выбыл из гонки за колумбийца.

Реал раздражен переговорами с Наполи по Хамесу

Напомним, последние два сезона хавбек провел в составе Баварии, которая не воспользовалась опцией выкупа игрока за 42 млн евро.

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Трансферы Хамес Родригес Хамес Родригес Атлетико Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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