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Атлетіко узгодив трансфер Хамеса, – ЗМІ

21 липня 23:09 412 Читать на русском
Атлетіко узгодив трансфер Хамеса, – ЗМІ
Хамес Родрігес / Reuters

Півзахисник Реала Хамес Родрігес найближчим часом стане гравцем Атлетіко.

Хамес Родрігес близький до переходу в мадридський Атлетіко, передає CalcioNapoli24.

Реал пішов на безпрецедентний крок задля продажу Хамеса

Зазначається, що "матрацники" узгодили перехід за 40 млн євро з Реалом, а також в угоду будуть включені бонуси.

Очікується, що 28-річний атакуючий півзахисник підпише контракт на п'ять років - до 30 червня 2024 року. Додається, що Наполі вибув з перегонів за колумбійця.

Реал роздратований переговорами з Наполі щодо Хамеса

Нагадаємо, останні два сезони хавбек провів у складі Баварії, яка не скористалася опцією викупу гравця за 42 млн євро.

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Теги
Трансфери Хамес Родрігес Хамес Родрігес Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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