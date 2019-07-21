Атлетіко узгодив трансфер Хамеса, – ЗМІ

Півзахисник Реала Хамес Родрігес найближчим часом стане гравцем Атлетіко.

Хамес Родрігес близький до переходу в мадридський Атлетіко, передає CalcioNapoli24.

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Зазначається, що "матрацники" узгодили перехід за 40 млн євро з Реалом, а також в угоду будуть включені бонуси.

Очікується, що 28-річний атакуючий півзахисник підпише контракт на п'ять років - до 30 червня 2024 року. Додається, що Наполі вибув з перегонів за колумбійця.

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Нагадаємо, останні два сезони хавбек провів у складі Баварії, яка не скористалася опцією викупу гравця за 42 млн євро.