Атлетико достиг устного соглашения с полузащитником Антверпена Артуром Вермереном. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, чемпион Бельгии согласился продать своего главного таланта за 25 миллионов евро – первое предложение на 15 млн евро Антверпен отклонил. Таким образом, 18-летний Вермерен присоединится к "матрасникам" уже в январе.

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Правда, у Atletico Universe есть другая информация. Согласно этому источнику, Атлетико заплатит 27 млн евро + бонусы, а сам хавбек подпишет пятилетний контракт. Артур прибудет в Мадрид либо в конце этой недели, либо в начале следующей.

В этом сезоне Вермерен сыграл за Антверпен 32 матча во всех турнирах, в которых отличился 2 голами. В первом матче с Шахтёром (2:3) Артур оформил две голевые передачи.

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