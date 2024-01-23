Атлетіко досяг усної угоди з півзахисником Антверпена Артуром Вермереном. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, чемпіон Бельгії погодився продати свого головного таланта за 25 мільйонів євро – першу пропозицію на 15 млн євро Антверпен відхилив. Таким чином, 18-річний Вермерен приєднається до "матрацників" уже в січні.

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Щоправда, у Atletico Universe є інша інформація. Згідно з цим джерелом, Атлетіко заплатить 27 млн євро + бонуси, а сам хавбек підпише п'ятирічний контракт. Артур прибуде до Мадрида або наприкінці цього тижня, або на початку наступного.

Цього сезону Вермерен зіграв за Антверпен 32 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився 2 голами. У першому матчі з Шахтарем (2:3) Артур оформив дві гольові передачі.

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