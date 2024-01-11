Антверпен сообщил игрокам и сотрудникам клуба о том, что сможет выплатить зарплаты только в конце сезона.

Чемпион Бельгии Антверпен продолжает испытывать "временные финансовые трудности", из-за чего уведомил клубных сотрудников о задержке зарплат и бонусов до конца сезона. Об этом информирует HLN.

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Работники клуба были уведомлены по электронной почте о том, что руководство "первых" делает всё возможное, чтобы решить проблему как можно скорее. Среди причин финансовых проблем клуба называются финансовый фэйр-плей, сложные условия получения бельгийской и европейской лицензии, а также неутешительные результаты в Лиге чемпионов. Напомним, что бельгийцы заняли последнее место в своей группе, дважды уступив Шахтёру.

Антверпен стал единственной командой элитного бельгийского дивизиона, которая не отправилась на сбор за границу в январе. В прошлом году Марк ван Боммель и компания летали в теплый Дубай.

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