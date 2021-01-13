Атлетико лидировал в турнирной таблице, опережая Реал на одно очко, а Барселону – на четыре. Отрыв небольшой, однако у "матрасников" был шанс оторваться благодаря двум матчам в запасе. Первый из них команда Чоло Симеоне должна была провести против Севильи, у которой тоже были высокие задачи – в случае победы подопечные Хулена Лопетеги поднялись бы в зону Лиги чемпионов. На такой важный матч оба тренера выставили сильнейший состав.

Атлетико – Севилья: онлайн-трансляция матча Ла Лиги – как это было

В первые 15 минут команды вели разведку, а с моментами у них не складывалось. Севилья владела мячом и заработала ряд стандартов, после одного из которых Ракитич пробивал с острого угла, а у Эн-Несири прошёл дальний удар – мимо. Вот и всё. "Матрасники" не имели и таких эпизодов, но в достаточно банальной атаке на 17-й минуте именно они открыли счёт. Все началось со смещения Лемара в правый полуфланг, после которого последовала передача на Триппьера – Киран сразу же выкатил поперечный пас в штрафную на Корреа, а тот неожиданно пробил с разворота в ближний угол. Удар прошёл с бильярдной точностью – 1:0!

Севилья могла отыграться на 22-й минуте, когда Эн-Несири откликнулся на проникающий пас и вырвался один на один с Облаком. Ян опередил Юссефа, однако отскок от голкипера принял Акунья – Маркос выстрелил в практически пустые ворота метров с 14-ти, но мяч пролетел рядом с правой штангой! Наказание за расточительность едва не реализовал Суарес, который на 25-й принял классный заброс от Триппьера, оказавшись прямо перед Буну, после чего положил корпус и мощно пробил – Ясин парировал!

Это был последний реально голевой эпизод в первом тайме. У Суареса на 31-й минуте был еще дальний удар, с которым Луис поспешил (получилось точно в руки Буну), а у Севилье вообще ничего не получалось – хотя подопечные Хулена Лопетеги владели мячом в течение 60% игрового времени. Ближе к перерыву на поле стало так скучно, что режиссёры начали по несколько раз крутить повторы гола и искать что-то интересное за пределами футбольного поля. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Атлетико.

Второй тайм Севилья начала живо, создав момент уже на 47-й минуте. Его соавтором стал центрбэк Кунде, который прошел по правому флангу и вырезал прекрасную передачу на правый край штрафной – Эн-Несири принял её и пробил с острого угла, но Облак спокойно парировал. К сожалению, в последующие же 25 минут на поле не возникло даже намёков на гол – Атлетико закрылся и изредка вылетал в неудачные контратаки, а Севилья, всей командой находясь на трети поля соперника, не могла вскрыть оборону. Выделялся только Кунде, который раз за разом удивлял проходами по правому флангу и зарабатывал стандарты. Выход Оскара Родригеса на 59-й минуте атакам гостей отнюдь не помог.

На 66-й минуте замены провёл и Диего Симеоне – вместо Лемара и Корреа на поле вышли Фелиш и Сауль. Моментального эффекта этот ход не дал, однако атака Атлетико явно освежилась. Это было заметно по тому, как Фелиш начал собирать на себе фолы и таскать за спиной защитников Севильи в контратаках. На 71-й минуте он набрал скорость в 32,2 км/час, но Акунья на скорости в 32,7 сумел выбить мяч в аут. Он оказался роковым: после вбрасывания с него Льоренте получил заброс от Суареса на ход по правому флангу, оторвался от опекуна и прострелил на линию штрафной – Сауль же принял мяч и выстрелил в правый нижний угол. 2:0!

Лопетеги сразу же бросил в бой нападающих Торреса, де Йонга и Эль-Хаддади. Такое усиление могло возродить интригу: на 81-й минуте гости заработали угловой, после подачи с которого произошёл отскок на Эн-Несири – Юссеф пробил метров с пяти над перекладиной! На 87-й же Фернандо принял скидку с углового от де Йонга и выстрелил из минимальной дистанции, однако попал в штангу. Это был последний момент во встрече. Финальный свисток зафиксировал победу Атлетико.

Таким образом, "матрасники" набрали 41 очко, оставшись на первой позиции в Ла Лиге при матче в запасе и отрыве от мадридского Реала в четыре зачётных балла. Севилья, имея в активе 30 пунктов, осталась на шестой строчке.

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