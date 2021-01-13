Атлетіко лідирував у турнірній таблиці, випереджаючи Реал на одне очко, а Барселону – на чотири. Відрив невеликий, однак у "матрацників" був шанс відірватися завдяки двом матчам у запасі. Перший з них команда Чоло Сімеоне мала провести проти Севільї, у якої теж були високі завдання – в разі перемоги підопічні Хулена Лопетегі піднялись би у зону Ліги чемпіонів. На такий важливий матч обидва тренери виставили найсильніший склад без несподіванок.

Атлетіко – Севілья: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – як це було

В перші 15 хвилин команди вели розвідку, а з моментами у них не складалося. Севілья володіла м'ячем і заробила низку стандартів, після одного з яких Ракітіч пробивав з гострого кута, а у Ен-Несірі пройшов дальній удар – повз ворота. От і все. "Матрацники" не мали і таких епізодів, але у досить банальній атаці на 17-й хвилині саме вони відкрили рахунок. Все почалося зі зміщення Лемара у правий напівфланг, після якого пішла передача на Тріпп'єра – Кіран одразу ж викотив поперечний пас у штрафний на Корреа, а той несподівано пробив з розвороту в ближній кут. Удар пройшов з більярдною точністю – 1:0!

Севілья могла відігратись на 22-й хвилині, коли Ен-Несірі відгукнувся на проникний пас і вирвався віч-на-віч з Облаком. Ян випередив Юсефа, однак відскок від голкіпера прийняв Акунья – Маркос вистрілив у практично порожні ворота метрів з 14-ти, але м'яч пролетів поруч з правою стійкою! Покарання за марнотратство ледь не реалізував Суарес, який на 25-й прийняв класне закидання від Тріпп'єра, опинившись прямо перед Буну, після чого поклав корпус і потужно пробив – Ясін парирував!

Це був останній реально гольовий епізод у першому таймі. У Суареса на 31-й хвилині ще був дальній удар, з яким Луїс поспішив (вийшло точно в руки Буну), а у Севільї взагалі нічого не виходило – хоча підопічні Хулена Лопетегі володіли м'ячем протягом 60% ігрового часу. Ближче до перерви на полі стало так нудно, що режисери почали по декілька разів крутити повтори голу та шукати щось цікаве за межами футбольного поля. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Атлетіко.

Другий тайм Севілья розпочала жваво, створивши момент вже на 47-й хвилині. Його співавтором став центрбек Кунде, який пройшов правим флангом і вирізав прекрасну передачу на правий край штрафного – Ен-Несірі прийняв її й пробив з гострого кута, але Облак спокійно парирував. На жаль, в наступні 25 хвилин на полі не виникло навіть натяків на гол – Атлетіко закрився й зрідка вилітав у невдалі контратаки, а Севілья, всією командою перебуваючи на третині поля суперника, не могла розкрити оборону. Виділявся лишень Кунде, який раз за разом дивував проходами правим флангом і заробляв стандарти. Вихід Оскара Родрігеса на 59-й хвилині атакам гостей аж ніяк не допоміг.

На 66-й хвилині заміни провів і Дієго Сімеоне – замість Лемара та Корреа на поле вийшли Феліш та Сауль. Моментального ефекту цей хід не дав, однак атака Атлетіко явно освіжилася. Це було помітно по тому, як Феліш почав збирати на собі фоли й тягати за спиною захисників Севільї у контратаках. На 71-й хвилині він набрав швидкість у 32,2 км/годину, але Акунья на швидкості в 32,7 зумів вибити м'яч в аут. Він виявився фатальним: після вкидання з нього Льоренте отримав закидання від Суареса на хід правим флангом, відірвався від опікуна й прострілив на лінію штрафного – Сауль же прийняв м'яч і вистрілив у правий нижній кут. 2:0!

Хулен Лопетегі одразу ж кинув у бій нападників Торреса, де Йонга та Ель-Хаддаді. Таке посилення могло відродити інтригу: на 81-й хвилині гості заробили кутовий, після подачі з якого стався відскок на Ен-Несірі – Юсеф пробив метрів з п'яти над поперечкою! На 87-й же Фернандо прийняв скидку з кутового від де Йонга й вистрілив з мінімальної відстані, однак влучив у стійку. Це був останній момент у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував перемогу Атлетіко.

Таким чином, "матрацники" набрали 41 очко, залишившись на першій позиції у Ла Лізі при матчі в запасі та відриві від мадридського Реала у чотири залікових бали. Севілья, маючи в активі 30 пунктів, залишилась на шостій сходинці.

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