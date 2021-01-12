Атлетико – Севилья: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги
21:33 - Читати українською
В рамках перенесённого матча 1-го тура Ла Лиги мадридский Атлетико принимает Севилью. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура Ла Лиги Атлетико – Севилья начнется в 22:30 по киевскому времени. Видеотрансляцию проведет "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
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Стартовые составы
Атлетико:
Севилья:
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