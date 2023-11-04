Атлетико в случае победы над Лас-Пальмас мог догнать Реал с Жироной и выйти в лидеры Примеры – по крайней мере, на сутки, хотя у команды есть матч в запасе. Казалось, что эта задача будет выполнена легко и непринужденно. Впрочем, не все случилось, как думалось.

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Первый тайм завершился без голов, а вот во втором канарцы шокировали гранда. На 51-й минуте хозяева открыли счет усилиями Кириана Родригеса, которому удался удар с дистанции в левый нижний – 0:1. Обрезка на 75-й минуте вылилась в контратаку Лас-Пальмас, в завершении которой Бенито Рамирес получил проникающий пас и пробил с левого края штрафной. Точно в ближний угол – 0:2!

Гости отыграли один гол усилиями Мораты, однако за 15 следующих минут забить второй гол не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационное поражение подопечных Диего Симеоне – "матрасники" остались в трех очках от Реала и Жирони, оборвали 6-матчевую победную серию в Ла Лиге и 9-матчевую беспроигрышную в целом. Лас-Пальмас одолел Атлетико в родных стенах впервые с 1987 года.

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