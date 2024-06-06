Теоретически Реал может сыграть 79 матчей в сезоне 2024/25. Руководство "бланкос" считает, что это слишком большая нагрузка на игроков.

В следующем году стартует новый формат Клубного чемпионата мира. Турнир, который соберет 32 команды из шести конфедераций, идентичном национальному командному чемпионату мира. Смена формата вынудила многих игроков и клубы отреагировать: ФИФА внедрила дополнительное количество матчей в очень насыщенный календарь. К недовольным присоединился действующий победитель Лиги чемпионов Реал.

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"Следующий сезон мы собираемся начать в августе и закончить в июле. Это безумие. Они собираются угробить игроков", – цитирует Relevo неназванного функционера "сливочных". Первый официальный матч нового сезона Реал сыграет 14 августа в рамках Суперкубка Европы с Аталантой. Если команда Карло Анчелотти доберётся до финала клубного ЧМ, то завершит сезон 2024/25 13 июля 2025 года. Таким образом, футболисты "бланкос" будут находиться без отдыха ровно 11 месяцев.

В отчётный период Реал может провести 72 матча. Новый формат клубного ЧМ может добавить команде еще 7 игр. Не поможет мадридской команде и новый формат Лиги чемпионов. Также не стоит забывать, что помимо игры за клуб футболисты Реала выступают за свои сборные.

Сообщается, что в Мадриде не видят смысла в соревновании, которое будет еще больше изнурять игроков.

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