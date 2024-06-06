"Я лично приезжал в Жирону, смотрел матчи. Конечно, поздравил ребят – не только с таким успехом в Ла Лиге, но и с выходом в Лигу чемпионов.

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Артем заслужил награду лучшего бомбардира Ла Лиги. И не только из-за голов. Он всегда думает о команде, стал первым по системе гол+пас, что тоже немаловажно. Я вижу его работу на поле, и это очень полезный игрок для сборной. Хорошо, что он имеет практику на таком уровне

Хорошо, что у Цыганкова в Жироне стало меньше травм. В Динамо у него были травмы, он часто пропускал тренировки и матчи. Для нас очень важно, что Виктор восстановился и последние матчи в Испании он играл по 90 минут, получил практику перед Евро", – сказал Ребров в эфире YouTube-канала Анны Ребровой.

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