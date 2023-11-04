Атлетіко у випадку перемоги над Лас-Пальмас міг наздогнати Реал з Жироною і вийти в лідери Прімери – принаймні, на добу, хоча у команди є матч у запасі. Здавалося, що це завдання буде виконано легко й невимушено. Втім, не все сталося, як гадалося.

Лунін може стати гравцем клубу Ла Ліги після відходу з Реала – українця розглядають в статусі заміни екс-голкіперу Барси

Перший тайм завершився без голів, а от у другому канарці шокували гранда. На 51-й хвилині господарі відкрили рахунок зусиллями Кіріана Родрігеса, якому вдався удар з дистанції у лівий нижній – 0:1. Обрізка на 75-й хвилині вилилась у контратаку Лас-Пальмас, в завершенні якої Беніто Рамірес отримав проникний пас і пробив з лівого краю штрафного. Точно в ближній кут – 0:2!

Гості відіграли один гол зусиллями Морати, однак за 15 наступних хвилин забити вдруге не вдалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну поразку підопічних Дієго Сімеоне – "матрацники" залишились у трьох очках від Реала та Жирони, обірвали 6-матчеву переможну серію у Ла Лізі й 9-матчеву безпрограшну загалом. Лас-Пальмас здолав Атлетіко у рідних стінах вперше з 1987 року.

Вибивали Реал, Юве, Ліверпуль та Ман Сіті, а тепер скотилися на дно – три відомі завсідники ЛЧ ганебно провалюють сезон