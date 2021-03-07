Атлетико – Реал: стартовые составы и онлайн-трансляция мадридского дерби
Атлетико принимает Реал в центральном матче 26 тура Ла Лиги. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Атлетико – Реал на "Футбол 24" стартует в 17:15. "Матрасники" опережают своего самого принципиального соперника и одного из главных конкурентов за титул на 5 очков, имея игру в запасе. Барселона после победы над Осасуной сократила отставание от лидера до двух пунктов, поэтому каталонцы очевидно будут топить за "бланкос" в битве на Метрополитано.
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Составы команд
Атлетико: Облака – Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо – Коке, Льоренте, Карраско, Лемар – Корреа, Луис Суарес
Запасные: Грбич, Лоди, Врсалько, Кондогбия, Торрейра, Сауль, Витоло, Фелиш, Дембеле
¡La alineación de nuestro ?????? para el derbi!— Atlético de Madrid (@Atleti) March 7, 2021
#AúpaAtleti | #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/CoK3FlljKH
Реал: Куртуа – Васкес, Варан, Начо, Мэнди – Каземиро, Кроос, Модрич – Асенсио, Бензема, Родриго
Запасные: Лунин, Альтубе, Милитао, Марсело, Вальверде, Одриосола, Винисиус, Иско, Уго Дуро.
¡Nuestro ?? inicial para el derbi!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 7, 2021
@Benzema@Liberbank | #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/50ffYyDAvR