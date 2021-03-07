Матч, как и онлайн-трансляция Атлетико – Реал на "Футбол 24" стартует в 17:15. "Матрасники" опережают своего самого принципиального соперника и одного из главных конкурентов за титул на 5 очков, имея игру в запасе. Барселона после победы над Осасуной сократила отставание от лидера до двух пунктов, поэтому каталонцы очевидно будут топить за "бланкос" в битве на Метрополитано.

Атлетико – Реал: Зидан отметил неожиданную сильную сторону "сливочных" перед мадридским дерби

Составы команд

Атлетико: Облака – Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо – Коке, Льоренте, Карраско, Лемар – Корреа, Луис Суарес

Запасные: Грбич, Лоди, Врсалько, Кондогбия, Торрейра, Сауль, Витоло, Фелиш, Дембеле

Реал: Куртуа – Васкес, Варан, Начо, Мэнди – Каземиро, Кроос, Модрич – Асенсио, Бензема, Родриго

Запасные: Лунин, Альтубе, Милитао, Марсело, Вальверде, Одриосола, Винисиус, Иско, Уго Дуро.