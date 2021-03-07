Атлетіко – Реал: онлайн-трансляція мадридського дербі
Атлетіко приймає Реал у центральному матчі 26 туру Ла Ліги. Склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".
Матч, як і онлайн-трансляція Атлетіко – Реал на "Футбол 24" стартує о 17:15. "Матрацники" випереджають свого найбільш принципового суперника та одного з головних конкурентів за титул на 5 очок, маючи ще гру в запасі. Барселона ж після перемоги над Осасуною скоротила розрив до двох пунктів, тому каталонці вочевидь топитимуть за ненависних "бланкос" у битві на Метрополітано.
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Склади команд
Атлетіко: Облак – Тріпп'єр, Савіч, Феліпе, Ермосо – Коке, Льоренте, Карраско, Лемар – Корреа, Луїс Суарес
Запасні: Грбіч, Лоді, Врсалько, Кондогбія, Торрейра, Сауль, Вітоло, Феліш, Дембеле
¡La alineación de nuestro ?????? para el derbi!— Atlético de Madrid (@Atleti) March 7, 2021
#AúpaAtleti | #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/CoK3FlljKH
Реал: Куртуа – Лукас Васкес, Варан, Начо, Менді – Каземіро, Кроос, Модріч – Асенсіо, Бензема, Родріго
Запасні: Лунін, Альтубе, Мілітао, Марсело, Вальверде, Одріосола, Вінісіус, Іско, Уго Дуро.
¡Nuestro ?? inicial para el derbi!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 7, 2021
@Benzema@Liberbank | #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/50ffYyDAvR