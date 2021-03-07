Матч, як і онлайн-трансляція Атлетіко – Реал на "Футбол 24" стартує о 17:15. "Матрацники" випереджають свого найбільш принципового суперника та одного з головних конкурентів за титул на 5 очок, маючи ще гру в запасі. Барселона ж після перемоги над Осасуною скоротила розрив до двох пунктів, тому каталонці вочевидь топитимуть за ненависних "бланкос" у битві на Метрополітано.

Зідан відзначив несподівану сильну сторону "вершкових" перед мадридським дербі

Склади команд

Атлетіко: Облак – Тріпп'єр, Савіч, Феліпе, Ермосо – Коке, Льоренте, Карраско, Лемар – Корреа, Луїс Суарес

Запасні: Грбіч, Лоді, Врсалько, Кондогбія, Торрейра, Сауль, Вітоло, Феліш, Дембеле

Реал: Куртуа – Лукас Васкес, Варан, Начо, Менді – Каземіро, Кроос, Модріч – Асенсіо, Бензема, Родріго

Запасні: Лунін, Альтубе, Мілітао, Марсело, Вальверде, Одріосола, Вінісіус, Іско, Уго Дуро.