"В дерби фаворитов нет. Здорово участвовать в такой игре. Фанаты хотят увидеть этот матч. То, что происходило до этого матча, значения не имеет. Мы намерены провести хорошую игру – вот и все. Я не знаю, что случится, но нам надо сыграть очень хорошо, ведь нам противостоит отличный соперник, который лидирует в таблице.

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Мы хорошо играли в защите, это наша сильная сторона. Это забота каждого футболиста, и мы хорошо справляемся. Эта игра – словно финал для нас, но то же можно сказать о любой другой. Мы всегда стремимся к победе. Мы хорошо подготовились к дерби", – поделился Зидан в комментарии Marca.

Отметим, что Реал в последних 5 матчах пропустил лишь 1 гол несмотря на отсутствие в составе Серхио Рамоса из-за травмы. Мадридское дерби между Атлетико и Реалом состоится завтра, 7 марта, начало в 17:15. "Матрасники" сейчас расположились на первом месте с 58 очками, а Барселона и Реал на 2 и 3 позиции соответственно, имея по 53 пункта в активе.

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