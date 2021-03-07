Атлетико принимал мадридский Реал в 26 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Реал Мадрид.

Мадридское дерби не определили сильнейшую команду столицы Испании на данный момент.

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Счет в матче открыл форвард хозяев Луис Суарес, реализовав выход один на один. Попытки подопечных Зидана выровнять положение увенчались успехом лишь незадолго до финального свистка. Традиционно, спас "сливочных" Бензема.

Несмотря на ничью Атлетико остался лидером Ла Лиги, Симеоне и Ко опережает Барсу на три очка и еще имеет матч в запасе. Реал остался третьим.

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