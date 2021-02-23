"Что меня по-настоящему взволновало – в Барселоне сказали, что я слишком стар и больше не могу играть на высоком уровне, чтобы соответствовать задачам больших команд. Вот что мне не понравилось. Если бы я 3-4 сезона ничего не делал в таком клубе, как Барса, то я бы понял. Но каждый год я забивал более 20 голов за сезон. У меня всегда была хорошая статистика, сразу за Лео.

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Сегодня мы видим, что играть в Барсе непросто... Многие игроки, которые подписали там контракт, не показали ожидаемого уровня. Я шесть лет играл в Барсе, поддерживая определенный уровень и оправдывая то, что от меня ждали. Обстоятельства изменились, клубу нужны были изменения. И я принял это. Единственное, что меня беспокоило – как это произошло. Думаю, я заслужил уважение.

Это было решение, которое я не мог предотвратить. Я чувствовал, что на меня больше не рассчитывают, поэтому с гордостью сказал себе – собираюсь и дальше показывать то, чего я стою. Вот почему возникла идея уйти. Мне понравился Атлетико, это конкурентоспособная команда", – рассказал Суарес в интервью France Football.

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